Ontgoochelde Marc Brys na tweede competitienederlaag: "Extra lullig voor de supporters"

Foto: © jan mees

Neen, het was gisteren niet de dag van KFCO Beerschot-Wilrijk. Terwijl stadsrivaal Antwerp 13 jaar (12 + 1) vagevuur in tweede klasse wegfeestte leden de troepen van Marc Brys hun tweede competitienederlaag van het seizoen.

"Uiteraard is dit een opdoffer", jammerde Beerschot-coach Marc Brys op de persconfenrentie in het Olympisch Stadion. "Een nederlaag komt altijd aan, maar vandaag was het extra lullig omdat de supporters voor een geweldige sfeer hadden gezorgd. Maar er is geen man overboord, natuurlijk. In ons parcours hadden we nog een nederlaag ingecalculeerd en dat is nu gebeurd."

Deinze overleefde de vele aanvalsgolven van Beerschot-Wilrijk in de tweede helft. "Was het onnauwkeurigheid? Slordigheid? Slechte vorm? Gebrek aan efficiëntie? Ik weet het niet", zuchtte Brys. "We speelden geen goede wedstrijd, maar hebben er alles aan gedaan om te winnen."

Met powerplay dwongen we nog zes à zeven kansen af.

Boost na gemiste strafschop

"We begonnen ook vrij goed. We vonden de ruimte in de rug van de Deinze-verdediging, maar sprongen er onzorgvuldig mee om. De bezoekers scoren dan na een schermutseling waarna wij slordig en overhaast gingen voetballen. Mika (Clepkens, red.) houdt ons in de wedstrijd en die gepakte strafschop gaf een boost. Met powerplay dwongen we nog zes à zeven kansen af, maar jammer genoeg viel de gelijkmaker niet meer", analyseerde Brys de tweede seizoensnederlaag van KFCO Beerschot-Wilrijk.