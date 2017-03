Boyata en Celtic zien in Old Firm een einde komen aan zegereeks van 22 wedstrijden

De Celtic waren aan een indrukwekkend huzarenstukje bezig in de Schotse voetbalcompetitie. De ploeg van Dedryck Boyata had al 22 wedstrijden op rij gewonnen, maar daar kwam in de derby tegen de Rangers een einde aan.

Celtic Glasgow en Rangers namen het zondagnamiddag tegen elkaar op in dé derby van Schotland en Glasgow. Beter bekend als de Old Firm. Maar de leider in de Schotse Premier League, met Dedryck Boyata een hele wedstrijd tussen de lijnen, heeft voor het eerst sinds lang puntenverlies geleden.

Armstrong had de score geopend namens Celtic, maar in het absolute slot van de partij maakte Hill de gelijkmaker. Het bleef 1-1 en zo kon Celtic voor het eerst na 22 gewonnen wedstrijden niet winnen. Al heeft de ploeg van Boyata wel een clubrecord te pakken door 35 matchen op rij ongeslagen te zijn.

Nog steeds een riante voorsprong

Celtic blijft ondanks de draw in de Old Firm wel de ongenaakbare leider in Schotland. Het heeft 25 punten voorsprong op nummer twee Aberdeen. De Rangers volgen op een derde plek met al 33 punten achterstand op de grote rivaal uit Glasgow.