Jorgensen schiet hattrick binnen in ruime zege van Feyenoord

Foto: © photonews

Feyenoord had iets recht te zetten na de onverwachte nederlaag tegen Sparta Rotterdam op de vorige speeldag. Dan moesten de Rotterdammers wel winnen van AZ Alkmaar.

En of Feyenoord zich herpakte. Jorgensen was de man van de match met een hattrick, en kreeg vijf minuten voor tijd een fameuze applauswissel in De Kuip. Toornstra en Kuyt pikten tussendoor ook hun goaltje mee op assist van Jorgensen, Luckassen en Weghorst maakten de doelpunten voor de bezoekers. Feyenoord blijft sowieso ook na deze speeldag op de eerste plaats staan met 66 punten.

Correctie: DRIE goals en twee assists voor @njorgensen9... Hij maakt er meteen 5-1 van in De Kuip. Lekker zeg! 👏👏👏#feyaz pic.twitter.com/HCOQbQL5lB — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 12 maart 2017

Roda JC deed een goede zaak in de degradatiestrijd, het won 3-1 tegen Groningen. Ajagun, Kum en Schahin zorgden met elk een doelpunt voor de zege, Linssen maakte de aansluitingstreffer. Bij Roda zaten drie Belgen op de bank: De Winter, Van Hyfte en Verboom.

PSV won gisteren al met 3-1 van GA Eagles, Ajax speelt zondagnamiddag nog tegen Twente.

Overzicht van de speeldag in de Nederlandse Eredivisie:

{INSERT_MATCHDAY}