Bilbao maakt strijd om Europese tickets in Spanje weer spannend

Foto: © photonews

Zondag begon in Spanje met een subtopper. Real Sociedad en Athletic Bilbao zitten allebei in volle strijd voor een Europees ticket, en voor deze match lagen de ploegen slechts een puntje uit elkaar.

De match begon redelijk in evenwicht, maar dat keerde toen Xabi Prieto een tackle te wild inging en zo een penalty weggaf aan Bilbao. Raul Garcia nam zijn verantwoordelijkheid op en legde de strafschop rustig binnen. Door de achterstand schoot de thuisploeg wakker en kreeg het overwicht. Maar het moest in het zand bijten wanneer Inaki Williams uithaalde naar de rechterhoek, doelman Rulli stond erbij en keek ernaar. 0-2 was meteen ook de eindstand.

Het is de eerste keer sinds oktober 2011 dat Bilbao de derby tegen Sociedad kon winnen. Real Sociedad blijft vijfde met 48 punten, Athletic Bilbao staat zevende met 44 punten.

Real Sociedad 0-2 Athletic Bilbao FT:



Shots: 10-7

Pass accuracy: 76%-64%

Chances created: 11-5

Possession: 56%-44% pic.twitter.com/LhJOef5GZq — Squawka Football (@Squawka) 12 maart 2017

De speeldag in de Spaanse La Liga:

