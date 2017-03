Beerschot Wilrijk plant rouwmoment voor Marc Steenackers

Foto: Twitter Beerschot Wilrijk

KFCO Beerschot Wilrijk organiseert zondag om 16u30 een rouwmoment voor Marc Steenackers, algemeen directeur van de club. Hij kwam zondagochtend onverwachts om het leven in een auto-ongeluk.

Alle supporters van Beerschot Wilrijk zijn uitgenodigd om het rouwregister te tekenen, om op die manier hun appreciatie voor Marc Steenackers te uiten en het verlies samen te verwerken.

Het rouwmoment zal gebeuren in De Lounge van de Vrienden in het Olympisch Stadion, helemaal achteraan in de hoofdtribune aan de kant van het kleedkamergebouw. Er zullen mensen aanwezig zijn om eventueel de weg te tonen.