Eupen kan komende zomer meer dan 13 miljoen aan transfers binnenhalen

De Jupiler Pro League is dankzij de Europese successen in de voorbije jaren aanzienlijk in waarde gestegen. En dat geldt niet enkel voor de topclubs, ook Eupen kan een serieuze som binnenhalen voor een paar transfers.

Volgens La Dernière Heure kan de Duitstalige club in de zomer een slordige 7 miljoen euro vangen voor Henry Onyekuru. De 19-jarige Nigeriaan scoorde dit seizoen al 14 doelpunten voor Eupen, 12 in de competitie en 2 in de beker. En hij is niet de enige.

Mamadou Sylla is momenteel een huurling van Espanyol, maar de eigenaars willen de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro lichten. Als Eupen hem dan doorverkoopt, kunnen ze er meteen 6,5 miljoen euro voor krijgen. Genk toonde reeds interesse maar de prijs is nog een probleem, het Russische CSKA Moskou zou wel bereid zijn om de hoge som te betalen. Sylla legde er 12 binnen over alle competities.