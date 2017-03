Houdt Moeskroen mirakelman Rednic aan boord? De oefenmeester die de club redde van het vagevuur geeft het antwoord

Niet Westerlo, maar wel Moeskroen wist zich zondag te verzekeren van het behoud in de Jupiler Pro League. En dus haalde coach Mircea Rednic zijn slag thuis.

Er werd tijdens het seizoen sceptisch gereageerd toen Moeskroen Glen De Boeck de laan uitstuurde en de Antwerpse oefenmeester verving met Rednic. Maar de Roemeen kreeg in het absolute slot van de reguliere competitie de redding toch voor elkaar.

"Er hebben er veel zitten lachen met mij toen ik deze job bij Moeskroen aannam", lachte Rednic zondag als laatste. Of ik nu blijf? Ik kreeg al een voorstel van de clubdirectie. Zij wil mij graag aan boord houden. Ik neem nu even de tijd om erover na te denken. Maar dat ik hier graag werk is duidelijk."