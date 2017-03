Antwerp-spelers én fans leven nog steeds op een wolk, ook op 9 april staat er iets groots te gebeuren

Royal Antwerp FC leeft al enkele dagen op een wolk na het behalen van de titel en bijhorende promotie naar de Jupiler Pro League. En nog zijn de festiviteiten niet gedaan voor de Great Old.

Op 9 april staat namelijk een belangrijke afspraak gepland. De spelers en staf van Antwerp zullen dan gehuldigd worden op het Antwerpse stadhuis.

"Onze spelers en staf worden op 't Schoon Verdiep verwacht voor de huldiging van onze #Kampioenen.", laat de Great Old via Twitter weten. "Meer concrete info volgt nog!" Dat wordt dus weer een dag die de fans van de oudste club van het land in het rood zullen aanstippen.