Velen schrijven Axel Witsel af voor de Rode Duivels, maar bondscoach Martinez heeft er een wel héél opvallende mening over

Zal Roberto Martinez Axel Witsel oproepen voor de komende interlandafspraken met Griekenland en Rusland of niet? Op vrijdag 17 maart komen we het eindelijk te weten.

Nu de 28-jarige Witsel de overstap maakte naar China en er amper enkele officiële duels speelde voor Tianjin Quanjian twijfelen veel analisten en fans eraan of de Luikenaar erbij zal zijn. Zeker nu andere middenvelders als Radja Nainggolan en Moussa Dembélé in een blakende vorm zitten.

Martinez houdt er in Hoogvliegers echter een opvallende visie op na. "Als ik eerlijk ben... Axel zijn faam kwam er niet omdat hij in een grote Engelse of Italiaanse club speelde, dat is te danken aan zijn individuele klasse als een ploegspeler."

Geen groot verschil

"In dit geval in de Russische competitie, die voor mij niet veel verschilt van de Chinese Super League", vindt de Catalaanse veldheer. "We hebben over die transfer gesproken. Dat is een persoonlijke keuze die ik begrijp."