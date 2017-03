Scouts van Real Madrid, dat naar een nieuwe doelman zoekt, aanwezig op Chelsea

Foto: © Photonews

Real Madrid is al volop aan het uitkijken naar een nieuwe doelman, want Keylor Navas heeft al te veel steken laten vallen bij De Koninklijke. Thibaut Courtois stootte gisteren met Chelsea door naar de halve finale van de FA Cup, en er waren opvallende gasten uit Madrid aanwezig op Stamford Bridge.

Voor de kwartfinale in de FA Cup Chelsea-Manchester United van maandag waren er scouts van Real Madrid in het stadion aanwezig. Courtois had weinig werk, mede door een rode kaart voor Man Utd en een controlerend Chelsea, maar hij maakte wel één prachtige redding toen Rashford op hem afkwam.

Courtois speelde eerder al bij Atlético Madrid, maar hij denkt niet aan een terugkeer naar Spanje. “Nee, ik ben niet van plan om te vertrekken. Ik geniet hier van het succes en ik blijf gefocust,” zei Courtois aan Onda Cero.

Zorgen bij ploegmaat

Clubtopschutter Diego Costa heeft zijn zorgen al geuit. “We weten dat Courtois van Spanje houdt en hij heeft familie die daar woont. Hij is een geweldige keeper en Madrid heeft zulke mensen nodig,” zei Costa.

En niet alleen over Courtois maar ook nog een andere Belgische sterkhouder van The Blues. “Het zal slecht nieuws zijn voor Chelsea als Real Madrid Hazard en Courtois tekent. Eden is de beste, hij is top. Barcelona en Real Madrid zullen hem in het oog houden en als zo’n club op de deur klopt, met je er niet over nadenken. Hopelijk vertrekt hij niet."