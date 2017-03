Acteur Kevin Janssens in de wolken: "'t Is heel straf, maar een club als Antwerp moét gewoon in eerste klasse spelen"

Foto: © photonews

Royal Antwerp FC speelt vanaf volgend seizoen in de Jupiler Pro League, en dat juichen heel wat bekende Vlamingen toe. Filmmaker Erik Van Looy was afgelopen weekend door het dolle heen, net als acteur Kevin Janssens.

“Het is onwaarschijnlijk. Na dertien jaar keren we eindelijk terug naar eerste klasse”, vertelt Kevin Janssens in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Wat Wim (De Decker, nvdr.) heeft gedaan in amper vier maanden tijd, is ongelofelijk. De rust die hij naast het terrein uitstraalde, sloeg perfect over op de spelers.”

“’t Is heel straf, maar de titel is ook gewoon oververdiend. Een ploeg als Antwerp moet in eerste klasse spelen. Als je ziet wat voor een feest het was op de Bosuil. Geen enkele andere Belgische club kan zoiets.”

"Het gaat een feest worden!" - Kevin Janssens

De acteur kijkt nu al reikhalzend uit naar matchen tegen Belgische topclubs. “Ik denk dat we volgend seizoen heel wat leuke namiddagen en avonden gaan beleven op Den Bosuil. Ik ben absoluut klaar voor eerste klasse. Het gaat een feest worden”, besluit Janssens.