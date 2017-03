Mourinho is het beu en dient criticasters van Pogba van antwoord met gepassioneerd pleidooi

Foto: © Photonews

Manchester United legde afgelopen zomer zomaar eventjes 105 miljoen euro op tafel om zich te versterken met Paul Pogba. De Franse middenvelder etaleerde bij momenten al zijn klasse, maar de jongste weken speelde Pogba niet geweldig.

Verschillende analisten namen de speler van Manchester United flink op de korrel, iets wat José Mourinho niet snapt. “De wereld verliest zijn waarden, dat weten we al een tijdje”, opende Mourinho op zijn persbabbel. “Jaloezie neemt enge vormen aan en dat maakt me echt bang. Zeker met het oog op de volgende generaties.”

“Het is niet Paul zijn fout dat hij meer verdient dan sommige ex-spelers die ook best goed waren. Het is niet zijn fout dat sommige ‘kenners’ (Mourinho doelt op de analisten die erg kritisch waren voor Pogba, nvdr.) echte problemen hebben in hun leven en iedere cent nodig hebben om te overleven. Het is niet zijn fout”, benadrukte The Special One.

Respect

“Paul verdient respect, net als zijn familie. Het is een jongen die uit een arbeidersfamilie komt. Ik ben er zeker van dat zijn ouders hard hebben moeten werken en dat er iedere dag veel eten op tafel moest staan, want het zijn drie reuzen”, aldus Mourinho over de ‘broertjes’ Pogba.

“Die jongen heeft zich naar de wereldtop geknokt, zonder dat iemand hem ook maar iets cadeau heeft gedaan. Ik ben heel blij met Paul en dat is Manchester United ook. Gelukkig heeft Paul een sterke persoonlijkheid en trekt hij zich geen moer aan van wat anderen over hem denken.”