ASV Geel heeft opmerkelijk initiatief: "De supporters financiële achterstand laten financieren"

Het ziet er niet zo goed uit bij ASV Geel. De club uit de eerste Amateurliga kampt met zware financiële problemen. Om die op te lossen hebben ze echter een creatieve oplossing bedacht: ze willen te rade gaan bij de supporters.

Geel heeft niet de financiële middelen meer om de facturen te betalen en heeft al achterstand bij enkele leveranciers. Ook bij de spelers is er sprake van een kleine achterstand. De club heeft op de algemene vergadering echter een opmerkelijk initiatief gelanceerd.

"Wij hebben lang nagedacht om dit probleem te verhelpen”, zegt voorzitter Fons Backx in GvA. "Een lening bij een bank vonden we niet haalbaar. Daarom hopen we met onze supporters een obligatielening van 100.000 euro te financieren. De club hoopt 200 obligaties te verkopen aan 500 euro."

20 euro aan drankbonnetjes

"Supporters die intekenen krijgen jaarlijks voor 20 euro aan drankbonnetjes, terwijl iedereen na vijf jaar zijn geld terugkrijgt. Het is niet zo dat we met een gigantisch probleem zitten, maar we willen onze leveranciers sneller kunnen betalen. Momenteel zitten we met een negatief eigen vermogen, maar we beheersen onze financiële toestand op lange termijn."