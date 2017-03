Je kan het zelf niet verzinnen: ex-eersteklassecoach wordt teruggezet naar U19, Danny Boffin neemt over na weekje coach te zijn bij derdeprovincialer

Foto: © photonews

Patro Eisden heeft een nieuwe hoofdtrainer. Gisteren nam ex-Rode Duivel Danny Boffin het roer over van Guido Brepoels. Nog opmerkelijker: de ervaren rot Brepoels wordt naar de U19 gestuurd.

Boffin wordt de vierde hoofdcoach van Patro dit seizoen. Hij was zelf nog maar een weekje coach van een derdeprovincialer toen Patro kwam aankloppen. Voorzitter Wayne Woo geeft meer uitleg.

"De resultaten van de voorbije weken hebben er niks mee te maken", zegt Woo in Het Belang van Limburg. "Ik vond het alleen tijd om nieuwe energie in het team te stoppen. Ik moest nu ingrijpen. Guido Brepoels wordt trainer van de U19. Hij kan uitstekend met de jeugd werken."

Dat uitgerekend Danny Boffin mijn taak overneemt, voelt vreemd - Guido Brepoels

"Deze aanbieding was voor mij een verrassing, maar tegelijk wist ik dat ik deze kans moest grijpen", zegt Danny Boffin. "Dat dit ten koste gaat van Guido wringt wel. Ik had eerst gehoord dat hij zou stoppen, maar dat is dus niet zo. Ik heb destijds veel van hem opgestoken bij STVV."

Voor Guido Brepoels werd het alvast een serieuze slag. "Dit is een donderslag bij heldere hemel. Maar goed, ik houd me aan mijn contract. Dat uitgerekend Boffin mijn taak overneemt, voelt vreemd. Toch wens ik hem en de spelers alle succes."