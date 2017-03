De acht kwartfinalisten zijn gekend ... op welke loting hoop jij?

Niet alleen de duels van de Belgische ploegen in de Europa League volgen we voor jullie op de voet, ook die van de andere ploegen in de tweede Europese beker - met oog ook op de loting van morgen.

Acht ploegen gaan in de trommels op vrijdagmiddag, met daarbij naast Genk en Anderlecht nog wel wat andere Belgische inbreng. Ook Celta de Vigo is er namelijk bij in de kwartfinales. Mallo en Aspas zorgden voor de doelpunten bij Krasnodar, waardoor Theo Bongonda zich wist te plaatsen voor de volgende ronde. De Belg bleef wel de hele wedstrijd op de bank zitten.

Ook Marouane Fellaini zit bij de laatste acht, na een 1-0 zege tegen Rostov. Mata was de doelpuntenmaker van dienst, Fellaini viel net na rust in. Radja Nainggolan ligt er dan weer uit: AS Roma kon de 4-2 uit de heenwedstrijd tegen Lyon niet rechtzetten: 2-1. Ook Thorgan Hazard ligt er met Borussia Mönchengladbach uit. Na de 1-1 in Schalke werd het nu 2-2 thuis tegen de club uit Gelsenkirchen.

Ajax schreef geschiedenis door Kopenhagen te kloppen, meteen goed voor eindelijk nog eens een stekje bij de laatste acht. Besiktas, Manchester United, Celta de Vigo, Ajax, Schalke 04 en Lyon zijn zo de mogelijke tegenstanders van Genk en Anderlecht in de voglende ronde.

