Meteen weer strijdvaardig na pijnlijke uitschakeling: "Ik ben gekomen om de Champions League te winnen en dat blijft het plan"

Manchester City is nogal verrassend door AS Monaco uit de Champions League geknikkerd. Pep Guardiola had na de wedstrijd kritiek voor zijn ploeg, die vooral in de eerste helft nergens was.

Guardiola toonde zich wel groots in de nederlaag. "Eerst en vooral: bravo voor Monaco", aldus Guardiola. "Om je in de Champions League voor de volgende ronde te plaatsen moet je langer dan 45 minuten je best doen. Een van de grote kwaliteiten van City bestaat erin om offensief agressief te werk te gaan, maar daar heb ik voor de rust niks van gezien."

Guardiola wou wel niet enkel naar zijn defensie wijzen. "We hadden gewoon 90 minuten lang moeten spelen zoals we dat na de rust gedaan hebben. Daarin waren we aanwezig in de duels en wonnen we de tweede bal. We moeten hier lessen uit trekken."

Ik kon ze geen hele match motiveren

"Ik ben er niet in geslaagd mijn spelers een volledige match te motiveren en hen met meer persoonlijkheid te laten spelen. Ik vraag me af hoe dat komt en waarom het verschil tussen onze eerste en tweede helft zo groot was. Dit zal ons wel helpen voor de toekomst. Ik ben naar City gekomen om de Champions League te winnen en dat blijft mijn plan."