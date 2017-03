Anderlecht serieus onder stoom, concurrentie gewaarschuwd: "Het is nog niet perfect"

Foto: © photonews

Het was een heel seizoen bruiswater dat we te zien kregen in Anderlecht. Wel veel zeges, maar zo weinig dominant en sprankelend voetbal. Donderdag liet paars-wit tegen APOEL in de eerste helft een glimp zien van tot wat de ploeg in staat is. Net op tijd?

Anderlecht lijkt zijn zaakjes zo net voor de play-offs helemaal in orde te hebben. In het systeem van René Weiler zijn alle pionnen - behalve Tielemans en Dendoncker - onderling inwisselbaar. Najar op de linksachter? Geen probleem? Hanni en Stanciu samen? Opgelost! Kara, Spajic of Nuytinck? Het blijft allemaal hetzelfde.

"Het was inderdaad niet slecht vandaag", knikte kapitein Hanni zo rond middernacht. Een feestje in de kleedkamer mocht er immers wel bij. "We hebben lang moeten zoeken naar de automatismen, maar die zijn er nu. Pas op, het is nog niet perfect. Het is aan ons om de komende weken nog progressie te maken."

Tot het einde? Als het kan: tuurlijk

De concurrentie is gewaarschuwd... Maar gaat de Europa League niet voor overbelasting zorgen? "Je ziet dat iedereen in dit team kan spelen", aldus Hanni. "En we willen Europees zo ver mogelijk geraken. We staan hier nu, waarom niet ambitieus zijn. Tot het einde? Als het kan: tuurlijk!"