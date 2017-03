Man die Anderlecht aan de titel hielp droomt van... Club Brugge: "Het zou magnifiek zijn om ooit voor Club te spelen"

Foto: © photonews

Keert er binnenkort een oude bekende terug naar de Jupiler Pro League? Het zou best kunnen! Hij maakte in het verleden het mooie weer bij RSC Anderlecht en Standard, maar Dieumerci Mbokani sluit niet uit dat hij straks bij... Club Brugge aan de slag gaat.

Mbokani is nog steeds eigendom van de Oekraiënse topclub Dynamo Kiev, maar die club verhuurt de spits dit seizoen aan het Engelse Hull City. “Maar vanaf januari kan ik met andere clubs beginnen te praten, want volgend jaar loopt mijn contract af. Waar ik volgend seizoen speel, is nog niet duidelijk. Dat zal afhangen van Kiev", zegt Mbokani in Het Laaste Nieuws.



Michel Preud'homme probeerde Mbokani alleszins al naar Club Brugge te halen. “Ik kan dat alleen maar bevestigen”, zegt Mbokani. “Ik bel hem nu zelf nog regelmatig. Ik ken Michel zeer goed, we hebben al lang een goeie verstandhouding. Hij heeft me vaak opgebeld: Dieu, je moet naar hier komen. Hij wou alles weten, over mijn salaris, over mijn contract... Maar uiteindelijk is het er niet van gekomen."

Mbokani ziet het, ondanks zijn verleden bij Anderlecht en Standard, zitten om voor blauw-zwart uit te komen. "Het zou magnifiek zijn om ooit voor Club te spelen. Ik heb nergens problemen met supporters. Voor mij zijn Standard, Anderlecht en Club Brugge de grootste clubs van België. En België is mijn tweede vaderland. Ik zal hier altijd terugkomen, want mijn kinderen zijn hier geboren.”