Standard oefent tegen Russische tegenstander

Foto: © Louis Evrard

De vrouwen van Standard zagen dinsdag hun wedstrijd tegen Tienen in het water vallen, maar dit weekend zullen ze een druk programma kennen.

Zaterdag gaan ze namelijk een leuke oefenpot spelen op het veld van Lommel United. En niet tegen de minste tegenstander, maar tegen CSKA Moskou.

De wedstrijd vat aan om 16 uur op zaterdagnamiddag. En het zou wel eens een leuke graadmeter kunnen worden voor de Rouchettes. Vorig seizoen zat Moskou in de Russische eerste klasse.

Het werd daarin vijfde, maar wel op respectabele afstand van de top-2 die in de Champions League uitkwamen. Benieuwd of Standard nu de kloof met Rusland kan dichten. Praktisch: zaterdag, 16 uur, Lommel United, jeugdcomplex in de speelpleinstraat 50 in 3940 Lommel.