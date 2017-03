Hoe belangrijk is de bekerfinale met oog op de play-offs? Hier komt het antwoord

De bekerfinale zou wel eens een leuke pot voetbal kunnen opleveren tussen Zulte Waregem en KV Oostende. Maar: hoe belangrijk is het met oog op de rest van het seizoen?

"Een beker zou ons wel een extra elan geven om onze ambities nog wat kracht bij te zetten", opende Francky Dury de debatten. "Dat de bekerwinnaar onmiddellijk naar de poules van de Europa League kan, dat is een extra stimulans. Voor ons én voor Oostende. Vroeger was dat niet het geval, nu wel."

"Een erg belangrijke wedstrijd", beseft ook Mbaye Leye. "We moeten vooral naar onszelf kijken en niet naar de tegenstander. Enkel de winnaar wordt onthouden, de loser niet. Op dat gebied is het een belangrijk duel, waarbij we maar 1 optie hebben en dat is eigenlijk te winnen."

"We willen eens iets winnen. In PO1 winnen we niets, tenzij imago, meer eters of meer abonnementen. Dat kan je echter niet in je prijzenkast zetten. En je moet hard knokken om Europa te halen", geeft Yves Vanderhaeghe dan weer aan.

"Maar ons seizoen staat of valt niet met bekerfinale. Als je verliest ben je wel de pineut, al voel ik dat zo niet aan. Het is misschien te kort door de bocht. Als we de beker verliezen, dan gaan we het ook niet laten schieten in de play-offs. En als we een prijs hebben gepakt, dan gaan we misschien zonder stress spelen. Het zal afwachten zijn wat de impact is van de bekerfinale op de rest van het seizoen."