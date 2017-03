HILARISCH: De Ideale Wereld laat Bob Peeters opnieuw verslag uitbrengen zoals hij destijds tevergeefs naar Roemenen zocht

U herinnert zich vast nog wel de heerlijke beelden van Bob Peeters tijdens EURO 2000. De voormalige aanvaller ging toen hardnekkig op zoek naar een Roemeen.

De gesprekken tussen Peeters en studiopresentator Mark Uytterhoeven leverden toen hilarische taferelen op. Afgelopen donderdag was Peeters te gast in de Ideale Wereld. En daarin wilde Otto-Jan Ham hem nog eens laten proeven van de gloriedagen van toen. De oud-voetballer schikte zich opnieuw zonder moeite in de rol van verslaggever.