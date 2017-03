Spektakel in Frankrijk: 14 goals in drie wedstrijden!

In Frankrijk kregen we zaterdagavond nog vier wedstrijden. In drie daarvan was er écht spektakel te zien. Vooral in Bordeaux en Nancy was het om duimen en vingers van af te likken.

In zeven dolle minuten kwam Bordeaux op een 3-0 voorsprong voor de rust. Die van Montpellier wisten echt niet waar ze het hadden. Na de rust kwamen ze terug tot 3-1, maar Rolan en Malcom zetten de zware 5-1 eindcijfers nog vast.

In Nancy kregen we meer dan gewoon spanning. De thuisploeg kwam op een 2-0 voorsprong voor de rust, maar na het uur ging het helemaal fout. Lorient kwam terug gelijk en scoorde in de extra tijd zelfs de 2-3.

