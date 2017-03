KRC Genk maakt al werk van volgend seizoen en wil dit goudhaantje uit 1B naar de Luminus Arena halen

Foto: © photonews

KRC Genk doet nog volop mee in de Europa League en zal een nieuw Europees ticket moeten afdwingen in play-off 2. Maar de Limburgers denken ook al aan volgend seizoen.

Genk wil zijn ploeg versterken om volgend seizoen weer een gooi te doen naar de top 6. Eén naam staat volgens Het Laatste Nieuws alvast op het lijstje: Manuel Benson. De 20-jarige aanvaller speelde een sterk seizoen bij Lierse SK. Die prestaties werden vrijdag bekroond met een selectie voor de nationale beloften van Johan Walem.

De kans is groot dat Benson in het tussenseizoen een transfer naar de Jupiler Pro League maakt. Zeker nu de Pallieters naast de promotie grepen. Bovendien gaven collega's en kenners van de Proximus League eerder al aan dat Benson te goed is voor het tweede Belgische niveau.