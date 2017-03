"Finale van de kleintjes?" Vanderhaeghe en Dury reageren op deze wijze

Na bekerfinales met Club Brugge, Anderlecht en Standard de voorbije twee seizoenen is het nu tijd voor Zulte Waregem - KV Oostende. "Geen echt topduel", klinkt het dan ook bij de criticasters. De twee oefenmeesters van dienst reageren gevat.

"Het is de nummer 3 tegen de nummer 5. Dat vraagt toch iets van kwaliteit om zo hoog te staan. En we staan daar ook niet zomaar, want we speelden allebei een goed seizoen", merkt Yves Vanderhaeghe op. "Of we nu de beker al dan niet winnen? Het maakt ons niet meer of minder een topclub."

"Soms heb je goede matchen tussen middenmoters, soms slechte tussen toppers. Je kan het vooraf niet zeker zijn, maar we hebben beiden wel goede ideeën als coaches. Ook het publiek is net als wij afhankelijk van de 22 spelers op het veld die het moeten doen", beseft Francky Dury dan weer.

"Als er twijfel is, dan kan het een defensievere match worden dan als ze er alle 22 vol voor gaan in aanvallend spel. Maar het kan een leuke match worden. En als we de beker winnen? Dan zijn we nog steeds geen topclub. Meer een Beker zou ons wel weer een extra elan geven en meer ambitie om er nog meer voor te gaan."

En toch: beide coaches beseffen al te goed dat hun team geen topclub is. "De topclubs hebben al bekers én kampioenschappen gewonnen of erg vaak Europees gespeeld", aldus Vanderhaeghe. Of zoals Dury het verklaarde: "Echte toppers hebben meer titels, bekers en historiek dan wij."