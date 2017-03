"Kampioen met Club Brugge én met Anderlecht, hij wordt ongelofelijk onderschat omdat hij niet uit is op publiciteit"

Maandenlang was het stil rond, hem tot hij begin 2017 de Afrika Cup achter zijn naam schreef met Kameroen. En zo stond Hugo Broos weer plots in de spotlights.

Nochtans verdiende de oud-voetballer al genoeg strepen als voetballer. "Kampioen met Club, kampioen met Anderlecht, zeer goed gewerkt bij Moeskroen. Hij wordt ongelofelijk onderschat, omdat hij niet uit is op publiciteit", vertelt Arie Haan in Sport/Voetbalmagazine.

"Soms overkomt me dat ook. Toen ik indertijd Standard verliet als trainer, had ik heel wat bereikt. Ik dacht: nu zullen de clubs wel in de rij staan. Om vast te stellen dat geen enkele club me belde, een half jaar lang."

Ook Haan trainde ooit in Kameroen. "Wat Broos daar gedaan heeft, is gewoon fantastisch", zwaait de Nederlander met nog meer lof. "Hugo is gewoon goed, ik heb hem wel eens aangeprezen bij Stuttgart."