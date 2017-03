Daarom is de komst van Antwerp zo cruciaal: daling van gemiddeld aantal toeschouwers in de JPL, duel met 'slechts 1.650 kijkers was regelrecht dieptepunt

Royal Antwerp FC keert volgend seizoen na dertien jaar terug naar onze hoogste klasse. En de komst van de Great Old is nodig om de bezoekersaantallen weer op te krikken.

Met een gemiddelde van 11.139 toeschouwers daagden er tijdens de reguliere competitie minder fans op dan vorig seizoen. Zo vond er namelijk een daling van 651 supporters plaats, becijferde Sport/Voetbalmagazine.

Moeskroen tegen Sint-Truiden was een dieptepunt. Die partij werd slechts door 1.650 kijkers gevolgd in het stadion. Moeskroen blijft net als vorig jaar onder de drempel van gemiddeld 5.000 fans, net als KAS Eupen. Landskampioen Club Brugge zag zijn toeschouwersaantal dan weer stijgen naar 26.669 gemiddeld en is wat dat betreft nog steeds de kampioen.