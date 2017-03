Daar is de zon, daar is Izquierdo: Gouden Schoen werkt intens aan herstel om Club Brugge weer kampioen te maken

Foto: © photonews

Club Brugge verblijft momenteel in Marbella waar het volop de play-offs voorbereidt. Ook van de partij is Gouden Schoen José Izquierdo.

De Colombiaan liep in het slot van de reguliere competitie een liesblessure op en mist de start van de play-offs. Onder de Spaanse zon werkt Izquierdo echter volop aan zijn herstel, laat de Belgische landskampioen op de officiële webstek weten.

De pijlsnelle vleugelaanvaller hoopt dan ook snel weer bij de groep aan te sluiten. Vorig seizoen kende Izquierdo een cruciale rol in de nacompetitie. met zijn acties en goals had de winger een groot aandeel in de eerste Brugse titel in elf jaar tijd.