De honger van Kevin Vandenbergh is na 51 goals in 27 matchen nog niet gestild: "Zestig goals? Nee we willen absoluut de titel pakken"

Met zijn 51ste seizoensgoal hielp Kevin Vandenbergh (33) SC Aarschot afgelopen zondag aan de promotie naar eerste provinciale. Toch is de honger bij de ex-Rode Duivel nog niet op. "Het belangrijkste moet nog komen."

"Er was na de match een klein feestje, maar de doelstelling van het jaar hebben we nog niet behaald. We willen absoluut die titel pakken. Het zal in de resterende zeven matchen nog spannend worden met Bertem-Leefdaal en Linden."

Vandenbergh maakte zondag zijn 51ste in 27 matchen. "Voor het seizoen was ik al blij geweest met 20 à 30 goals. Als je bovenin meedraait, weet je dat je daar als aanvaller van kan profiteren. Dat de teller nu op 51 staat, is absurd."

Na zo'n carrière is het een voorrecht om de zoon te zijn zoon van Erwin Vandenbergh - Kevin over zijn vader

Vader Erwin Vandenbergh, vroeger zelf een begenadigd doelpuntenkanon, hoopt dat zijn zoon de magische grens van 60 kan bereiken. "Met dat cijfer ben ik niet bezig, ik denk dat het huidige totaal al tot de verbeelding spreekt."

"Het is wel fijn dat m'n vader mij volgt. Na zo'n carrière is het een voorrecht zijn zoon te zijn. Die neus voor goals zit in de genen. Dat heb he of heb je niet. Hij komt regelmatig kijken naar Aarschot, dat is wel fijn voor mij en de ploeg."