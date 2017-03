Niet Preud'homme, niet Vanhaezebrouck, maar wel deze Belg: "De meest complete trainer die ik ooit had"

De laatste jaren maakten enkele Belgische trainers furore. Denk maar aan Yves Vanderhaeghe, Francky Dury, Frank Vercauteren, Michel Preud'homme en Hein Vanhaezebrouck. Maar nog voor sommigen onder hen in het trainersvak zaten, boekte ene Eric Gerets al successen.

Jan Moons speelde doorheen zijn carrière achtereenvolgens voor Lierse, Germinal Ekeren, Germinal Beerschot, KRC Genk, opnieuw Lierse en opnieuw Germinal Beerschot. De inmiddels 46-jarige ex-doelman werkte samen met heel wat coaches, maar Eric Gerets maakte het meeste indruk op Moons.

“Ook al speelde ik weinig bij Gerets, toch vind ik hem de meest complete trainer die ik ooit had. De Leeuw was voetbaltechnisch én psychologisch supersterk”, herinnert Moons zich in Fan.