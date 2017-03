Laatbloeier Tom Boere kent eindelijk de grote doorbraak: "AA Gent kwam op m'n 19e niet op het juiste moment"

Foto: © photonews

De naam Tom Boere doet bij veel Belgische voetbalfans zeker nog een belletje rinkelen. Het Ajax-jeugdproduct streek in de winter van 2012 neer bij AA Gent. Vijf jaar later beleeft hij zijn beste seizoen ooit.

Na 31 wedstrijden staat de teller van de aanvaller op 28 goals voor de Nederlandse tweedeklasser FC Oss. "Het loopt wel lekker", lacht Boere aan de telefoon bij Voetbalkrant.com. "Persoonlijk gaat het aardig. Al vind ik het wel lastig om dat over mezelf te roepen. Want het team kent een moeilijker jaar."

Ik ben een gevoelsjongen, daar heeft Dario Van den Buijs een punt - Tom Boere

Hout vasthouden

Na enkele lastige jaren kent Boere eindelijk het seizoen van de doorbraak. "Na al dat blessureleed had ik absoluut nood aan een seizoen waarin ik helemaal fit bleef. Kan ik langs deze lijn afkloppen? (lacht) Hopelijk blijft dat zo. Dat ik volgens oud-ploegmaat Dario Van den Buijs vooral nood heb aan vertrouwen van de coach? Daar heeft hij een punt. Ik ben een gevoelsjongen. Als ik voel dat ik vertrouwen krijg, speel ik beter."

Tom Boere bij zijn persvoorstelling in januari 2012

Een combinatie van blessures en gebrekkig vertrouwen zorgden ervoor dat Boere niet doorbrak bij Gent. "Ik kwam er op m'n negentiende niet op het juiste moment. Bij een topclub moet je meteen presteren. Dat lukte niet door mijn blessures."

Gent kende een rumoerige periode, Victor Fernandez heb ik zelfs nooit ontmoet - Tom Boere

Toch speelden er ook andere factoren mee. "Gent kende toen een rumoerige periode. In de voorbereiding raakte ik geblesseerd, waarna niet veel later Trond Sollied - de coach die me had gehaald - ontslagen werd. Ik viel van de ene kwetsuur in de andere. Victor Fernandes heb ik zelfs nooit ontmoet. Want al even snel stond Bob Peeters aan het roer. Nu zie je dat er onder Hein Vanhaezebrouck véél meer stabiliteit is."

Fantastische club

Boere trok nog even op uitleenbasis naar Hoogstraten, maar de terugkeer naar de Arteveldestad volgde niet meer. "Daar kijk ik met gemengde gevoelens op terug", besluit de centrumspits. "Ik was bij Ajax altijd gewoon van vaak te scoren, en plots viel dat weg. Maar Gent is en blijft een fantastische club, waar ik ook opgroeide (Boere zat er van zijn 8e tot 14e in de jeugd, red.). Helaas is de doorbraak er in mijn tweede periode niet gekomen."

Later deze week heeft Boere het nog over zijn persoonlijke toekomst volgend seizoen.