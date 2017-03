Kijk eens aan: Victor Vazquez (ex-Club Brugge) is weer alive and kicking met deze voor zijn doen onverwachte goal!

Foto: © photonews

Victor Vazquez heeft eindelijk weer van zich laten horen. Afgelopen weekend vond de Spaanse spelmaker nog eens de weg naar doel én hoe!

De 30-jarige Vazquez scoorde met het hoofd, meteen ook zijn eerste goal in de Major League Soccer. De spelverdeler die tijdens de wintermercato nog even aan een terugkeer naar België werd gelinkt, gaf zo zijn visitekaartje af aan de fans van Toronto FC.

Vazquez komt sedert februari uit voor zijn Canadese werkgever en was klaarblijkelijk verbouwereerd dat hij de touwen met het hoofd deed trillen. Jozy Altidore maakte er nog 0-2 van en zo won Toronto bij de Vancouver Whitecaps.

Vazquez with his first MLS goal! It's 1-0 Toronto! #VANvTOR pic.twitter.com/Vt2CfyTspt