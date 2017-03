AA Gent heeft zichzelf in de voet geschoten: Rode Duivel straks voor spotprijsje weg

Foto: © photonews

Thomas Foket wordt door bondscoach Roberto Martinez op een voetstuk geplaatst. En dat gaat gevolgen hebben. De rechterflankverdediger van AA Gent lijkt deze zomer op weg naar de uitgang. En dat is geen te best nieuws voor de Buffalo's.

De Buffalo's zijn immers nog altijd niet tot een vergelijk gekomen over een contractverlenging voor hun international en het lijkt er ook op dat het er niet meer van zal komen. Wat betekent dat Michel Louwagie straks niet al te sterk zal staan in zijn onderhandelingen met geïnteresseerde ploegen.

Foket, op 17-jarige leeftijd overgekomen van vierdeklasser Dilbeek, maakte in zijn seizoenen bij Gent een opmerkelijke evolutie door. Hein Vanhaezebrouck vormde hem van flankaanvaller om tot moderne rechtsachter die heel de flank kan bestrijken. En laat dat nu een positie zijn die ook bij de nationale ploeg gecreëerd werd door het nieuwe systeem dat Martinez invoerde.

De marktwaarde van Foket is dan ook exponentieel gestegen sinds Louwagie hem voor een prikje weghaalde bij Dilbeek Sport, maar... Hij zit volgend seizoen in zijn laatste contractjaar en uit Italië is er genoeg interesse om hem over te nemen. Gent zal echter nooit de volle pot krijgen voor een speler die het seizoen erop transfervrij is. En hem houden zonder contractverlenging is ook geen optie. Dus ja, Gent had er meer kunnen uithalen...