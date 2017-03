De motor van Leander Dendoncker raakt maar niet oververhit: "Het wordt veel én zwaar, maar ik zit niet op m'n tandvlees"

Foto: © photonews

Leander Dendoncker (21) behoort net als in november 2016 tot de selectie van de Rode Duivels. De Jupiler Pro League, de Europa League en nu ook nog eens twee interlands. De Passendalenaar kan het allemaal aan.

Dendoncker miste geen enkele wedstrijd van de reguliere competitie. Goed voor 2.700 speelminuten in dertig matchen. Tel daar nog eens twaalf Europa League-duels (1.080 minuten) en enkele bekerminuten bij en dan weet je dat de middenvelder van Anderlecht er al een slopend seizoen heeft opzitten.

"Het wordt veel én zwaar, want de finale fase komt eraan", beaamde Dendoncker dinsdag. "Maar voor een voetballer blijven die wedstrijden het leukste wat er is. Voorlopig voel ik nog niet dat ik op m'n tandvlees zit."

Of René Weiler me wat toefluisterde? Kom niet geblesseerd terug - Leander Dendoncker

De laatste interland op 13 november speelde Dendocker 90 minuten tegen Estland. Heeft zijn coach René Weiler hem wat toegefluisterd voor zijn vertrek naar de nationale ploeg? "Kom niet geblesseerd terug. Maar dat wordt natuurlijk overal gezegd. (lacht) "Het is nu aan mij om me goed te verzorgen en me voor elke afspraak zo goed mogelijk klaar te stomen."