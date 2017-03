Hazard out, Hazard in: "Hij is volledig fit volgens onze informatie"

Foto: © Photonews

Roberto Martinez heeft een nieuwe speler opgeroepen voor de Rode Duivels tegen Griekenland en Rusland. Een ietwat verrassende naam misschien toch wel, want Thorgan Hazard was toch geblesseerd?

"Ik heb inderdaad Thorgan hazard opgeroepen, want hij stond afgelopen weekend ook opnieuw in de ploeg", gaf Roberto Martinez toe. De jongere broer van Eden was enkele weken out met een scheenbeenblessure, maar speelde tegen Bayern effectief een 25-tal minuten voor Borussia Mönchengladbach.

We hebben een grote kern nodig, want we spelen twee duels op korte tijd

"De informatie die we kregen is duidelijk: hij is volledig fit, al zal hij geen 90 minutne spelen. Toch is het belangrijk voor ons dat hij bij de groep is. of hij zijn broer zal vervangen? Hij zit niet in de ploeg, maar wel in de groep. We hebben een grote kern nodig, want we gaan twee duels dicht bij elkaar spelen."

Het is dus vooral voor Thorgan zelf belangrijk om te kunnen verder integreren in de groep: "Het is belangrijk dat hij het vertrouwen van de vorige bijeenkomsten bij de nationale ploeg kan behouden." Over de paraatheid van Thomas Meunier richting Griekenland is er geen nieuws te melden vanuit Tubeke.