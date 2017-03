Flashback naar de reguliere competitie: De grappigste momenten

Nu de reguliere competitie er helemaal opzit, blikken we al eens terug op de meest opvallende momenten. Vandaag hebben we enkele momenten waarvan we toch even in de lach schoten voor u.

Dé own-goal van Vagner en Essikal

Het is al een tijdje geleden, maar de own-goal van de samenwerkende Moeskroense vennootschap Essikal-Vagner mag er nog steeds zijn.

De Porsche van de Joeri

Toen Achter de Kazerne omgeroepen werd dat de sleutels van een Porsche waren gevonden, gingen eerst alle handen in de lucht. Daarna zagen de Kakkers de kans om scheidsrechter Van de Velde door de mangel te halen.

De oorwurm: "Het is de Porsche van de Joeri!" zit bij ons nog steeds in ons hoofd.

Zwaaien met Hein op Jan Breydel

Dat ze bij Club Brugge al eens durven lachen met een druk gesticulerende Hein Vanhaezebrouck, is algemeen bekend. Toen de oefenmeester van Gent op bezoek kwam in Brugge, zaten er plots enkele duizenden imitatoren in de tribune.

De toss van de eeuw?

Standard ging in eigen huis de boot in tegen KV Kortrijk, maar dat was misschien niet het meest opmerkelijke. Scheidsrechter Eric Lambrechts had immers dit voor bij de toss.