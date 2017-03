Ex-speler van Beerschot en Antwerp hoopt op terugkeer naar Jupiler Pro League

Op een korte periode tussen 2012 en 2014 na, speelde hij zijn hele carrière in Nederland. Maar op zijn 25ste zou Funsu Ojo maar wat graag een nieuw avontuur aangaan.

Diverse Nederlandse media berichtten de voorbije dagen over Ojo. Onze 25-jarige landgenoot is sinds het begin van vorig seizoen één van de dragende krachten op het middenveld van Willem II, dat in de Eredivisie uitkomt.

Aan het einde van het seizoen loopt het contract van Ojo af en de ex-speler van Beerschot en Antwerp zal niet bijtekenen. Hij hoopt op een nieuw avontuur, indien mogelijk in de Jupiler Pro League. Zou het feit dat Antwerp zich van een terugkeer naar het hoogste niveau verzekerd er voor iets tussen zitten?