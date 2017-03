Fadiga en De Kuyffer scoren voor Club Brugge, dat Juventus na ware penaltythriller uitschakelt op Viareggio Cup (mét beelden!)

Foto: © Photonews

De jonkies van Club Brugge blijven het maar uitstekend doen op de Viareggio Cup in Italië. Woensdagnamiddag namen de blauw-zwart beloften het op tegen Juventus en de Italiaanse topclub ging zowaar voor de bijl.

De wedstrijd kon haast niet beter beginnen voor de troepen van Sven Vermant, die al na drie minuten op voorsprong klommen dankzij een doelpunt van Noah Fadiga – jawel, de zoon van gewezen Club Brugge-speler Khalilou.

Na de pauze bracht Pereira Juventus langszij en maakte Vasko er bij een vrijschop zelfs 1-2 van. In minuut 89 knokte blauw-zwart evenwel terug via De Kuyffer, die alleen op doel kon en niet faalde: 2-2 en meteen over naar strafschoppen.

Strafschoppen

In de strafschoppenreeks wisten de Bruggelingen hun zenuwen het best te bedwingen. Na een ware penaltythriller werd het uiteindelijk 9-8, en zo knikkert Club Brugge Juventus uit het toernooi en mag het naar de kwartfinales. Bekijk hieronder de beelden: