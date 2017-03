Officieel: Antwerp promoveert, maar deze speler zoekt andere oorden op

Foto: © photonews

Royal Antwerp FC speelt vanaf volgend seizoen in de Jupiler Pro League. De oudste club zal zich ongetwijfeld nog wat extra willen wapenen voor het avontuur, maar langs uitgaande zijde worden ook enkele vertrekkers verwacht.

Eén speler besliste alvast om de Bosuil in te ruilen voor een nieuw avontuur: Gillian Dewit. De 20-jarige doelman speelt vanaf volgend seizoen bij Eendracht Aalst, dat maakte de Oost-Vlaamse club bekend via zijn officiële webstek.

Dewit speelde in de jeugd bij Grimbergen, Anderlecht, Diegem, Eendracht Aalst, Cercle Brugge en OH Leuven. Bij Antwerp kwam de jonge goalie niet verder dan beloftenploeg, bij Aalst hoopt hij zich door te zetten in het eerste elftal. Dewit zette zijn krabbel onder een contract van één jaar.