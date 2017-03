Op dit uur mag het al wat meer zijn: Neymar jaloers op Chris Brown - die zijn vriendin begint te volgen

Foto: © Instagram

Jarenlang was ze de vriendin van Neymar. Het raakte uit, maar sinds enkele maanden zijn ze terug een stelletje. Nu heeft echter ook Chris Brown zich geïnteresseerd getoond in Bruna Marquezine. En daar kan Neymar niet echt om lachen.

Het Braziliaanse magazine VIP - de plaatselijke Ché zullen we maar zeggen - koos enkele jaren geleden voor Bruna Marquezine als de knapste vrouw ter wereld.

En dat kunnen we het kwaliteitsblad moeilijk kwalijk nemen. Ondertussen is ze alweer enkele maanden gelukkig met Neymar, al zijn er kapers op de kust in de vorm van ... R&B-zanger Chris Brown.

Ainda não estou acreditando que o nosso craque @neymarjr veio resenhar no meu post 😱😱😱😱😱😱😱😱 #Neymar #NeymarJr #AquiTemConteudo #BombaDeEstrelas #Cuiaba #Cuiabá #bomba💣#BrunaMarquezine #ChrisBrown Een bericht gedeeld door Bomba De Esttrelas 💣 (@bombadeestrelas) op 17 Mrt 2017 om 7:12 PDT

"Als je haar wil volgen of iets te zeggen hebt, dan kan je me een privéberichtje sturen", aldus Neymer richting Brown. Haantjesgedrag van de bovenste plank, maar goed: wie wil dit kwijt? ...

keep me where the light is ☀️🐬✨💕 Een bericht gedeeld door Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) op 1 Mrt 2017 om 4:10 PST

🌈💕🦄✨🎉 Een bericht gedeeld door Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) op 25 Feb 2017 om 4:24 PST

Pras chicas que perguntaram de onde é essa máscara linda, foi o @christopheralexanderearrings que fez! Obrigada, querido ❤️🦁 Een bericht gedeeld door Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) op 17 Feb 2017 om 6:05 PST