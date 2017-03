Oranje boven bij Club Brugge - Stefano Denwsil: "Het verbaast me echt dat hij het niet kon maken bij Ajax"

Foto: © Photonews

Een tijdje geleden stortte Club Brugge zich op de Nederlandse markt. In september 2014 kwam Ruud Vormer naar het Jan Breydelstadion, inmiddels spelen er naast Vormer nog drie Nederlanders bij blauw-zwart: Denswil, van Rhijn en Immers. Deze week schenken wij aandacht aan die Nederlanders.

Voetbalkrant.com ging ten rade bij Freek Jansen, verslaggever bij het Nederlandse Voetbal International. Jansen volgt de verrichtingen van Ajax en het Nederlandse nationale elftal op de voet en is dan ook aangewezen om zijn zegje te doen over de Nederlanders van Club Brugge. Vandaag richten we de blik op Stefano Denswil (23).

De eerste schakel in de opbouw

Stefano Denswil werd - in het huidige tijdperk - de tweede Nederlander op korte tijd die voor een avontuur bij Club Brugge koos. In navolging van Ruud Vormer, maakte Denswil begin januari 2015 de overstap van Ajax naar blauw-zwart. Vastbesloten om zich te bewijzen bij een Belgische topclub knokte de centrale verdediger zich al snel in de basis.

In het begin was niet iedereen overtuigd van Denswil, maar die twijfels verdwenen snel. Denswil is een stevige mandekker, die daarnaast ook over flink wat voetballende kwaliteiten beschikt. De Nederlander is vaak de eerste schakel in de opbouw bij Club en beschikt ook over een goede lange bal én een precieze vrijschop.

"Denswil kreeg een serieuze terugslag en kon zich niet meer in de basis knokken bij Ajax" - Freek Jansen

En toch slaagde de nu 23-jarige Denswil er niet in om zich volledig door te zetten in Amsterdam. “Wat Denswil betreft: het verbaast me echt dat hij het niet kon maken bij Ajax", zegt Freek Jansen. "Hij scoorde in de Champions League nog tegen AC Milan en deed het super! Alleen kreeg hij op een gegeven moment een serieuze terugslag en kon hij zich plots niet meer in de basis knokken.”

“Het is best opmerkelijk dat hij niet hélemaal doorbrak en Ajax hem uiteindelijk moest laten gaan. Maar goed, dat is ook niet onlogisch. Er stromen ieder jaar opnieuw zoveel talenten door, dat er ook altijd jongens moeten vertrekken. Denswil kende een lange mindere periode in Amsterdam en uiteindelijk besliste de club om hem te verkopen. Ik heb de indruk dat hij bij Club Brugge weer helemaal boven water is gekomen.”

