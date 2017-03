Pro League wil clubs motiveren: ploeg die meeste kansen aan eigen kweek geeft, strijkt mooie bonus op

Foto: © photonews

"Alles kan beter." Het moet met dat motto zijn dat de vergaderingen bij de Pro League steevast op gang getrapt worden. Het valt op dat de Belgische eersteklassers de jongste jaren steeds minder vaak voor in België opgeleide spelers kiezen en daar wil men bij de Pro League iets aan doen.

Zo kwam Het Laatste Nieuws te weten dat er een concreet voorstel op tafel ligt om de club die per seizoen het meeste minuten schenkt aan in België opgeleide spelers te belonen door middel van een mooie bonus. Het bedrag dat de Pro League in gedachten heeft is 300.000 euro.

In totaal zal de Pro League zelfs 1 miljoen euro uittrekken voor dit plan. Naast de ploeg die het meeste kansen geeft aan in België opgeleide spelers (300.000 euro), zullen ook de tweede (250.000 euro), de derde (200.000 euro), de vierde (150.000 euro) en de vijfde (100.000 euro) in die klassering een mooi geldbedrag opstrijken.

Clubs staan niet weigerachtig tegenover idee

De eersteklasser die volgend seizoen in alle competities samen (reguliere competitie en play-offs) als winnaar uit de bus komt, strijkt dus 300.000 euro op. Concreet komen enkel spelers die voor hun achttiende verjaardag op zijn minst drie seizoenen aangesloten waren bij een Belgische club in aanmerking.

Daarnaast zal de rangschikking geen rekening houden met de finale van play-off 2 en de wedstrijd tussen de winnaar van play-off 2 en een ploeg uit play-off 1. Een definitieve beslissing is nog niet genomen, maar de clubs zouden niet weigerachtig tegenover het idee staan.