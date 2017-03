Tielemans is klaar voor de basis: "Ik weet dat mijn kans gaat komen"

Foto: © photonews

Youri Tielemans is niet zomaar iemand meer die opgeroepen wordt als er iemand uitvalt. Tielemans is een volwaardig Rode Duivel. Zijn talent en zijn prestaties bij Anderlecht maken echter dat hij nu ook in aanmerking komt voor een basisplaats.

In de ploeg van Roberto Martinez moet hij de concurrentie aangaan met Axel Witsel. En laat die nu net een vreemde carrièrekeuze gemaakt hebben. Er liggen dus kansen... "Ja, ik ben klaar voor een basisplaats. Ik weet dat er veel middenvelder zijn met heel veel kwaliteiten, maar ik ben geduldig", speelt hij de perfecte kernspeler.

Maar indien Tielemans tien jaar eerder was geboren, had hij nu misschien wel al 30 caps achter zijn naam. Zoals Lukaku en Kompanyu op die leeftijd. Maar Tielemans staat klaar. "De bondscoach heeft met me gesproken en me raad gegeven hoe ik nog beter kan worden. En wat ik moet doen bij de nationale ploeg. Want met drie of vier achteraan spelen, maakt toch een groot verschil.

De andere spelers leren me de juiste keuzes op de juiste momenten te maken

Tielemans wacht dus af."Ik weet dat ik mijn kans ga krijgen. Ik ben nog heel jong en heb nog een hele carrière voor me. Op dit moment is het een eer om van deze groep deel uit te maken. Ik maak hier heel veel progressie. Het niveau is hoger dan bij mijn club. Met zulke spelers erbij leer je elke keer weer. Ze hebben ervaring en leren me op de juiste momenten de juiste keuzes te maken."