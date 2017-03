Belgisch jeugdinternational kijkt vooruit: "Spelen bij Anderlecht? Dat is iets voor volgend seizoen of het seizoen daarna"

Foto: © photonews

Door het sensationele seizoen van Lukasz Teodorczyk en de komst van Isaac Thelin tijdens de winter zit Jorn Vancamp nog even in de wachtkamer bij Anderlecht De achttienjarige youngster legt zichzelf dan ook geen druk op.

Vancamp speelde dit seizoen al 2 minuten mee in de competitiematch tegen Westerlo. In de Europa League mocht hij een uur opdraven tegen Saint-Etienne. "Mij zal je niet horen zeggen dat ik moet spelen", geeft Vancamp aan in Gazet van Antwerpen. "Dat is iets voor volgend seizoen of het seizoen daarna. Als 18-jarige kan je niet verlangen dat je meteen vast in de ploeg staat, tenzij je een uitzonderlijk talent bent als Tielemans of Romelu Lukaku."

Vooralsnog steelt Vancamp veel met de ogen. "Ik voel het vertrouwen van de club - daarom heb ik voor twee jaar bijgetekend - en voor mij is het belangrijk om elke dag met mannen als Teodorczyk te kunnen meetrainen. "Toen Thelin aangetrokken werd, wist ik dat ik geen eerste keuze meer zou zijn om op de bank te zitten. Daar heb ik mij nooit druk over gemaakt."