Ex-Bruggeling Maxime Lestienne op de dool: 'Naar de b-kern door slecht gedrag... en alcoholproblemen'

Het is al even stil rond Maxime Lestienne. De vleugelaanvaller die ooit furore maakte bij Club Brugge, voetbalt nu voor het Russische Rubin Kazan. Maar daar vergaat het onze landgenoot niet te best.

Lestienne is er op een zijspoor beland. Volgens RusFootballNews worden Lestienne en zijn teamgenoot Alex Song op vraag van het bestuur naar de B-kern gestuurd. Opvallend: als reden wordt naast zijn slechte houding ook een alcoholprobleem aangehaald.

Lestienne verliet Club Brugge in de zomer van 2015 voor een Qatarese investeringsfirma. Nadien volgden passages bij Genoa en PSG. Afgelopen zomer verhuisde hij tot medio 2020 naar Rubin Kazan. De 22-jarige Lestienne werd de afgelopen jaren getroffen door familiaal leed. Hij verloor zijn beide ouders.

