Leuvense meerderheid reageert: "Ook wij hebben liever een lokale investeerder"

Foto: © photonews

In Leuven is er nog steeds veel te doen om de overname van voetbalclub OHL. Gisteren reageerde de oppositie met toch wat kritiek richting de meerderheid in de Leuvense gemeenteraad. Mohamed Ridouani(Sp-a) reageert.

"De beste stuurlui staan aan wal", aldus Ridouani, die grotendeels de bezorgdheid van de oppositie deelt. "Ten eerste blijft de mening van het stadsbestuur dat een lokaal initiatief de voorkeur moet krijgen. OHL is een familiale ploeg, waar je naartoe trekt om te genieten van het voetbal, maar ook om jan en alleman tegen te komen."

De sociale pijler is echt belangrijk. "De club hoort bij het meubilair van de stad. Ten tweede moet de zoektocht naar investeerders open en transparant georganiseerd worden. Wij hebben een lening toegekend die belangrijk is voor het stadion, we zijn dus een belangrijke stakeholder in dit verhaal. Toch misten de we de openheid en informatie die nodig was."

Ik stel grote vraagtekens bij de manier waarop het bestuur ons informatie gaf -Mohamed Ridouani

Hij is teleurgesteld in het huidige bestuur. "Ik stel grote vraagtekens bij de manier waarop het bestuur ons met mondjesmaat informatie gaf. Het belangrijkste is een open en transparante overname, met duidelijke spelregels voor de investeerders. Mét kansen voor lokale investeerders."

De stad heeft uiteraard de lening achter de hand. Ze kan desgewenst tien miljoen euro onmiddellijk terugeisen indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt. "De stad heeft altijd haar positie veilig gesteld. We moeten er immers zeker van zijn dat de lening terugbetaald wordt", sluit Ridouani af.