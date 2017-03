Verheyen na héérlijke vrijschop Rigo: "Hij trapt ze allemaal, maar dan ook echt al-le-maal binnen"

Foto: Proximus11

Het vrijschopdoelpunt van Dante Rigo tegen de U19 van Zweden al gezien? We kunnen u verzekeren: het is de moeite. Het jonge talent van PSV bezorgde de jonge Rode Duivels donderdagnamiddag de drie punten met een pareltje. "Geen toeval", zegt zijn coach Gert Verheyen.

“Dante maakte een heel mooi doelpunt uit vrije trap”, aldus Verheyen na de match tegen Zweden. “Dat is geen toeval, hoor. Hij trapt ze allemaal, maar dan ook écht al-le-maal binnen. Ik wist bij die fase dan ook al op voorhand dat de kans héél groot was dat de bal tegen de touwen zou gaan.”

“Het is echt een kwaliteit als je op die manier een wedstrijd kan beslissen”, voegde Verheyen er nog aan toe. Niet veel later spraken we ook de auteur van de heerlijke vrije trap aan. Al bleef Rigo nuchter: “Ik probeer de bal bij zulke fases gewoon altijd binnen te trappen.”

"'t Is nu ook niet dat het iedere keer raak is, hoor" (lacht) - Dante Rigo

Maar het is niet zomaar tegen een bal trappen, natuurlijk… “Er zit iedere keer wel een bepaald idee achter, hé”, aldus de speler van PSV. “Wat zei de coach? Dat al mijn vrijschoppen tegen de netten gaan? Goh, dat is misschien bij wijze van spreken, want ’t is nu ook niet dat het iedere keer raak is, hoor.” (lacht)

“Deze ging mooi binnen en ik ben vooral tevreden dat het doelpunt belangrijk was voor het team. Het enige dat uiteindelijk telt is dat je de drie punten kan pakken, en dat hebben we gedaan. Met het oog op de match tegen Italië (komende zaterdag, nvdr.) moet dit vertrouwen geven”, besloot Rigo.

Bekijk het doelpunt hieronder, vanaf 0:24: