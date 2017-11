Gestopt bij de Italiaanse nationale ploeg, maar in clubverband geen sprake van ophouden: sterkhouders dicht bij contractverlenging bij Juventus

Na het mislopen van het WK hielden beide spelers het voor bekeken bij de Italiaanse nationale ploeg, maar in clubverband denken ze nog lang niet aan stoppen. Zowel Andrea Barzagli als Giorgio Chiellini zullen hun contract bij Juventus weldra verlengd zien.

Het contract van beide centrale verdedigers loopt af eind juni. Juventus wil de spelers nu langer aan zich binden. Tuttusport weet dat de ondertussen ex-internationals op het punt staan om bij te tekenen bij de Oude Dame.

Beide ouderdomsdekens zijn al jaren actief bij Juventus en boekten er vele successen. De afgelopen zes jaar werd de club altijd kampioen. Barzagli is 36 jaar en kwam dit seizoen al acht keer in actie in de Serie A. Chiellini is drie jaar jonger en speelde al tien wedstrijden dit seizoen.