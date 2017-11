Vanaken overladen met lof: "Hij ziet dingen die andere spelers niet zien"

Hans Vanaken kende tegen Waasland-Beveren een uitstekende dag. Met een doelpunt en een pracht van een assist piloteerde de middenvelder zijn team richting een duidelijke zege.

Vanaken reageerde verbaasd bij zijn wissel, tot Leko hem aan de zijlijn duidelijk maakte dat het om een applauswissel ging. Het was hét moment dat Vanaken zondagavond tegen Waasland-Beveren typeerde. Wilskracht te over.

"Hans is een heel belangrijke speler voor ons. Hij is altijd al uitstekend geweest in de balcirculatie en het balbezit", opende Leko. "Maar vandaag hebben we ook gezien dat hij de ruimtes ziet en graag loopt. Ik ben blij dat hij vandaag zijn kwaliteit toonde. Hij kan een match echt beslissen."

Hij kan een match echt beslissen -Ivan Leko

Ook Jelle Vossen kwam terug op de uitstekende prestatie van Vanaken. Bij dat prachtige tweede doelpunt van Club Brugge gaat 99,5% van alle voetballers voor eigen succes. Vanaken legde het leer panklaar voor Cools aan de tweede paal.

"Dat is Hans", aldus Vossen. "Hij ziet dingen die andere spelers niet zien. Dat is zijn grootste kwaliteit. Vandaag maakt hij een doelpunt en geeft hij een assist. Hij was héél goed."