Henry genoemd als opvolger van Coleman bij Wales

Wales is op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Chris Coleman er de brui aan gaf door het mislopen van het WK. Enkele bekende namen in de voetbalwereld worden ondertussen genoemd.

Sinds begin 2012 stond Coleman aan het roer bij de Welshmen. Op het EK 2016 leidde hij Wales nog verrassend naar de halve finales na een 3-1 zege tegen de Rode Duivels. De trainer gaat nu aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Sunderland.

Bij de namen van kandidaat-opvolgers van Coleman zit iemand met een Belgische link. Niemand minder dan Thierry Henry, rechterhand van Martinez bij de Rode Duivels, is in beeld om bondscoach te worden bij 'de Draken'. Naast de 40-jarige Fransman worden ook Ryan Giggs en Craig Bellamy genoemd, weet The Mirror.