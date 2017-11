🎥 35 jaar oud maar statistieken van ex-Spaans international zijn nog steeds om van te smullen

Hoe zou het zijn met David Villa? De ex-goaltjesdief van Valencia, Barcelona, Atlético Madrid en de Spaanse nationale ploeg komt momenteel uit voor het Amerikaanse New York City. Daar speelt hij nog steeds de pannen van het dak.

Neen, een spits op zijn retour kan je David Villa niet echt noemen. Aan stoppen denkt de 35-jarige aanvaller zeker nog niet. Sinds 2015 speelt hij voor New York City en daar is hij al drie seizoenen lang incontournable in de aanval.

Zijn eerste seizoen kwam El Guaje aan 30 wedstrijden, het tweede seizoen deed hij met 35 wedstrijden zowaar nog beter en ook nu rondde hij een mooie kaap van 33 gespeelde wedstrijden af.

Dit seizoen in de MLS bleek ook zijn meest productieve. Met 24 goals deed hij beter dan de twee seizoenen ervoor. In zijn eerste seizoen vond hij 18 keer het net, het seizoen erna 23 keer.

Op zijn officiële twitterpagina van de aanvaller geeft Villa aan trots te zijn om vanaf het prille begin -de club werd pas opgericht in 2013- deel uit te maken van de club en plaatst daarbij een filmpje van zijn mooiste momenten bij New York City. De Spaanse aanvaller kijkt al uit naar wat 2018 voor hem in petto heeft.